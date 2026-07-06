Названы самые редкие имена новорожденных в Нижегородской области в июне

В июне в Нижегородской области несколько новорожденных получили уникальные имена. Об этом сообщает НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на региональное управление ЗАГС.
Девочек называли необычными именами Иулианна, Лирия, Версалина, Патрина, Александрия, Калерия, Микаэла и Аделаида. Самыми редкими именами у мальчиков стали Тельман, Фадей, Ефим, Аристарх, Тихон, Феликс, Борислав и Тим.
Наибольшую популярность в июне получили имена София, Ева, Алиса, Анна, Мария, Варвара, Мирослава, Полина и Таисия у девочек и Александр, Матвей, Тимофей, Михаил, Дмитрий, Иван, Роман, Арсений и Лев у мальчиков.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что более трети нижегородцев вступили в повторный брак в начале 2026 года.