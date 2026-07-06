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В городе Кинеле Самарской области прошел День компьютерной грамотности

Сотрудники МФЦ провели для жителей практические занятия.

Источник: Национальные проекты России

День компьютерной грамотности состоялся на базе МФЦ в городе Кинеле Самарской области в соответствии с целями национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Об этом сообщили в администрации городского округа.

Сотрудники МФЦ провели для жителей городского округа практические занятия. В ходе встречи специалисты помогли разобраться с регистрацией и использованием портала «Госуслуги», создать личные кабинеты, а также ответили на вопросы, связанные с работой компьютера и безопасным поведением в интернете. Особое внимание было уделено пожилым гражданам.

Как подчеркнули организаторы мероприятия, проведение Дня компьютерной грамотности в Кинеле подчеркивает важность помощи в процессе освоения цифровых навыков. Повышение грамотности населения способствует росту числа пользователей электронных государственных услуг. Это оптимизирует работу органов власти и улучшает качество жизни граждан.

Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.