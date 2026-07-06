В Пермском аэропорту почти на сутки задерживается вылет рейса в Египет

Рейс из Перми в Египет задерживается почти на сутки, данные появились на онлйан-табло аэропорта «Большое Савино».
Самолёт авиакомпании «Россия» должен был вылететь из Перми в Шарм-эль-Шейх 5 июля в 17:20. Но пассажиры до сих пор ожидают посадки. Воздушное судно ещё не вернулось из Египта в Прикамье. Из-за закрытия пермского аэропорта самолёт приземлился в Челябинске.
Рейс в Египет перенесли на 6 июля в 15:30. Всё это время пассажиры находятся в аэропорту в ожидании вылета на заграничный курорт.
Напомним, утром 6 июля в регионе ввели режимы «Беспилотная опасность» и «Ковёр». Аэропорт «Большое Савино» временно ограничил приём и выпуск самолётов.
Также на несколько часов задерживаются самолёты в Москву, Санкт-Петербург и Анталью. Перенесены и вылеты рейсов до Сургута, Питера и Турции.