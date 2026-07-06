В Пермском аэропорту почти на сутки задерживается вылет рейса в Египет

Самолёт авиакомпании «Россия» должен был вылететь из Перми в Шарм-эль-Шейх 5 июля в 17:20. Но пассажиры до сих пор ожидают посадки. Воздушное судно ещё не вернулось из Египта в Прикамье. Из-за закрытия пермского аэропорта самолёт приземлился в Челябинске.