В Челябинске включили сирены воздушной тревоги

В Челябинске с полудня с небольшими перерывами воют сирены воздушной тревоги. По телевидению прошло оповещение о беспилотной угрозе. Населению рекомендуют по возможности укрыться в помещениях с наименьшим риском разрушений, держаться подальше от окон. А находящимся на улице — укрыться в зданиях.
Режим беспилотной опасности в Челябинской, Свердловской, Курганской областях объявили еще утром. В аэропортах Челябинска, Екатеринбурга и Тюмени введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
Оповещение по телеканалам прошло после сирен воздушной тревоги в первом часу дня по местному времени. Жителей просят сохранять спокойствие, действовать по инструкции и ждать дальнейших сообщений по официальным каналам РСЧС.