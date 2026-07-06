В Челябинске включили сирены воздушной тревоги

В Челябинске с полудня с небольшими перерывами воют сирены воздушной тревоги. По телевидению прошло оповещение о беспилотной угрозе. Населению рекомендуют по возможности укрыться в помещениях с наименьшим риском разрушений, держаться подальше от окон. А находящимся на улице — укрыться в зданиях.