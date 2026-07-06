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В Челябинске включили сирены воздушной тревоги

В Челябинске с полудня с небольшими перерывами воют сирены воздушной тревоги. По телевидению прошло оповещение о беспилотной угрозе. Населению рекомендуют по возможности укрыться в помещениях с наименьшим риском разрушений, держаться подальше от окон. А находящимся на улице — укрыться в зданиях.

В Челябинске с полудня с небольшими перерывами воют сирены воздушной тревоги. По телевидению прошло оповещение о беспилотной угрозе. Населению рекомендуют по возможности укрыться в помещениях с наименьшим риском разрушений, держаться подальше от окон. А находящимся на улице — укрыться в зданиях.

Режим беспилотной опасности в Челябинской, Свердловской, Курганской областях объявили еще утром. В аэропортах Челябинска, Екатеринбурга и Тюмени введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Оповещение по телеканалам прошло после сирен воздушной тревоги в первом часу дня по местному времени. Жителей просят сохранять спокойствие, действовать по инструкции и ждать дальнейших сообщений по официальным каналам РСЧС.

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