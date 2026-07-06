Спартакиада-2026: финальные расклады в водном поло среди юношей

Теперь сборная Волгоградской области получает шанс побороться за бронзовые награды. Матч против Республики Татарстан станет для волжан возможностью взять реванш за поражение на групповом этапе и завершить турнир на мажорной ноте. Для молодых ватерполистов это серьёзная проверка на прочность: умение собраться после тяжёлого матча и выложиться на максимум в следующей встрече — один из главных навыков большого спорта.