Врач рассказал, как правильно организовать рабочий день в жару

Дмитрий Горбачев отметил, что наиболее вредно работать в жару людям из группы повышенного риска. Это пожилые люди, у которых часто отмечается нарушение терморегуляции, люди с ожирением, беременные женщины, те, чья работа требует высокой физической нагрузки, длительного пребывания на открытой местности или в помещениях с высокой температурой: строители, дорожные рабочие, сельхозработники, повара, металлурги и другие. Также в группу риска входят люди с хроническими заболеваниями: болезнями сердца и сосудов, гипертонией, хронической сердечной недостаточностью, сахарным диабетом, заболеваниями почек, хроническими заболеваниями легких, эндокринными нарушениями.