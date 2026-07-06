С ростовского грузоперевозчика «Крафтер-Юг» кредитор требует 180 млн рублей

Заявление в суд о признании ООО «Крафтер-Юг» банкротом подало ООО «РН-Карт». В нем компания указала, что Арбитражный суд Москвы в апреле 2025 года обязал ответчика оплатить задолженность в 180,2 млн руб., а также пени с 28 января 2025 года по день фактического исполнения обязательства. Решения суда осталось без удовлетворения.