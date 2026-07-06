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В Геленджике отменили заплыв «Морская миля»

Из соображений безопасности.

Источник: vk.com/kurort_gelen

В Геленджике в 2026 году не будут проводить одной из самых ярких спортивных мероприятий курорта — заплыв «Морская миля». Это решение объяснили соображениями безопасности и заботой о здоровье и благополучии участников и зрителей.

«Надеемся, что при более благоприятной ситуации и при наличии всех необходимых разрешений мы обязательно проведём “Морскую милю” в следующем году», — сообщили в администрации курорта.

В 2025 году заплыв «Морская миля» проходил в августе. В соревнованиях участвовали представители из почти 180 городов. Возраст участников варьировался от 9 до 79 лет.