Бывший железногорский полицейский угрожал убийством за просьбу сделать музыку потише

В Железногорске простая просьба сделать ночью музыку потише обернулась нападением и угрозой убийством. Один из жителей пятиэтажки поднялся к соседу, который до глубокой ночи слушал громкую музыку и попросил выключить звук. Но меломан, которым оказался бывший полицейский, не внял просьбе, начал скандалить. А затем напал на мужчину. Со спины обхватил его шею удушающим приемом, повалил на пол и, сдавливая шею, стал угрожать убийством. Потерпевший позже рассказал, что в тот момент не мог нормально дышать и всерьез опасался за свою жизнь, — сообщают в краевой полиции. Ставшая свидетельницей нападения жена пострадавшего сумела остановить агрессора. Теперь его дело передано в суд, сам фигурант вину не признал. Он утверждает, что лишь пытался удержать напавшего на него соседа, чтобы защитить себя и свою семью. Тем не менее прокурор утвердил экс-полицейскому обвинение в угрозе убийством. Ему грозит до 2 лет лишения свободы.