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Зампред воронежского правительства Александр Попов ушел в отставку

Александр Попов 3 июля покинул пост заместителя председателя правительства Воронежской области. Его должность пока вакантна, а сам господин Попов в ближайшее время перейдет на другую работу. Об этом сообщили в облправительстве.

Источник: Коммерсантъ

Александр Попов 3 июля покинул пост заместителя председателя правительства Воронежской области. Его должность пока вакантна, а сам господин Попов в ближайшее время перейдет на другую работу. Об этом сообщили в облправительстве.

Александру Попову 48 лет. Он родился в Воронеже. В 2000 году окончил Воронежский госуниверситет по специальности «Юриспруденция», в 2010-м — Российский государственный гуманитарный университет по специальности «Государственное и муниципальное управление». В 2000—2003 годах работал в управлении Федеральной службы налоговой полиции РФ по региону, в 2003—2006 годах — в управлении Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков по региону. Затем два года трудился в контрольном управлении мэрии Воронежа, а в 2008—2013 годах — в группе компаний «Хамина» многопрофильного воронежского бизнесмена Евгения Хамина. В 2013—2016 годах господин Попов занимал должности замруководителя и руководителя управления обеспечения деятельности мэра Воронежа, затем два года возглавлял управу Центрального района облцентра.

В июле 2018 года Александр Попов перешел на работу в правительство региона, где до октября 2023-го был первым замруководителя аппарата губернатора и облправительства. После реформы структуры воронежского правительства его назначили на должность зампреда. Параллельно с июля 2021 года по февраль 2024-го господин Попов был полпредом губернатора в областной думе.

Последний пост с ноября 2024 года по сентябрь 2025-го занимал бывший глава управления СКР по региону Кирилл Левит. С конца апреля губернатора в областной думе представляет экс-начальник регионального главка МВД Михаил Бородин.

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