Зампред воронежского правительства Александр Попов ушел в отставку

Александру Попову 48 лет. Он родился в Воронеже. В 2000 году окончил Воронежский госуниверситет по специальности «Юриспруденция», в 2010-м — Российский государственный гуманитарный университет по специальности «Государственное и муниципальное управление». В 2000—2003 годах работал в управлении Федеральной службы налоговой полиции РФ по региону, в 2003—2006 годах — в управлении Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков по региону. Затем два года трудился в контрольном управлении мэрии Воронежа, а в 2008—2013 годах — в группе компаний «Хамина» многопрофильного воронежского бизнесмена Евгения Хамина. В 2013—2016 годах господин Попов занимал должности замруководителя и руководителя управления обеспечения деятельности мэра Воронежа, затем два года возглавлял управу Центрального района облцентра.