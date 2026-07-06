Нижегородские дайверы нашли старинные лодки на дне реки Теши

На территории Нижегородской области эрзяне жили с первого тысячелетия нашей эры. Бассейн реки Теши был одной из главных территорий расселения этого народа. Вдоль водоема было найдено множество стоянок, городищ и могильников, в которых археологи находили характерные для эрзя элементы одежды, орудия труда, различные вещи.