Нижегородские дайверы нашли старинные лодки на дне реки Теши

Старые лодки-долбленки обнаружили на дне реки Теша в Нижегородской области. Находка попалась местному фридайверу Алексею Левкину, об этом он рассказал «Живем в Нижнем».
Лодки лежат в участке реки Кулебаксого округа на глубине пяти-семи метров под слоем ила, можно точно сказать, что они вручную вырезаны из дерева.
«Находка действительно интересная, вдруг это странные долбленки, мы пока что никак не можем понять. Возможно даже эрзянских времен. Поселения на реке Теша раньше жили», — пояснил Левкин.
Фото: Алексей Левкин Фото: Алексей Левкин.
К сожалению, чтобы выяснить точный возраст лодок, нужно проводить специальный анализ. Таких технологий у дайверов нет.
На территории Нижегородской области эрзяне жили с первого тысячелетия нашей эры. Бассейн реки Теши был одной из главных территорий расселения этого народа. Вдоль водоема было найдено множество стоянок, городищ и могильников, в которых археологи находили характерные для эрзя элементы одежды, орудия труда, различные вещи.
Многие географические названия региона произошли из эрзянского языка, например, город Кулебаки, река Велетьма, село Мамлейка.