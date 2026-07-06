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Полиция провела миграционный рейд в центре Петербурга

Сотрудники Управления по вопросам миграции ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти при силовой поддержке спецполка проверили соблюдение миграционного законодательства на объекте реставрации на улице Правды. Из 32 иностранных граждан семеро работали без разрешительных документов.

Источник: Коммерсантъ

В отношении нарушителей составлены административные протоколы по ст. 18.10 КоАП РФ, им назначены штрафы с последующим выдворением за пределы России. Еще двое приезжих привлечены к ответственности по ст. 18.8 КоАП РФ за нарушение правил пребывания. В настоящее время устанавливается юридическое лицо, допустившее иностранцев к незаконной трудовой деятельности, — ему грозит наказание по ст. 18.15 КоАП РФ. В главке подчеркнули, что контроль за нелегальной миграцией остается одним из приоритетных направлений работы полиции. Проверки на объектах строительства и реставрации проводятся на регулярной основе.