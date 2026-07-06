В Хабаровске объем переработки полимерного утильсырья вырос в 3 раза

Объем переработки полимерного утильсырья в Хабаровске вырос в три раза благодаря открытию новой линии по производству полиэтиленовой продукции на предприятии «Эко Полимер». Такая работа отвечает задачам национального проекта «Экологическое благополучие», сообщили в Министерстве природных ресурсов Хабаровского края.
Предприятие способно перерабатывать более 300 тонн вторичных отходов ежемесячно и столько же выпускать готовой продукции. Собранные с промышленных предприятий, крупных торговых сетей и специализированных компаний отходы измельчают в специальные гранулы, после чего доставляют их в цех по переработке. Там из этих гранул создают различные виды упаковки, включая вкладыши для строительных материалов, «рукава» и «полурукава», биг-бэги для перевозки флотационного концентрата для предприятий горнодобывающей отрасли и другое.
«Мы стремимся извлекать максимальное количество полезных компонентов из переданных на утилизацию отходов, чтобы использовать их повторно. Это снижает нагрузку на окружающую среду, минимизирует образование новых отходов», — отметил генеральный директор компании «Эко Полимер» Илья Ларин.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.