В Хабаровске объем переработки полимерного утильсырья вырос в 3 раза

Предприятие способно перерабатывать более 300 тонн вторичных отходов ежемесячно и столько же выпускать готовой продукции. Собранные с промышленных предприятий, крупных торговых сетей и специализированных компаний отходы измельчают в специальные гранулы, после чего доставляют их в цех по переработке. Там из этих гранул создают различные виды упаковки, включая вкладыши для строительных материалов, «рукава» и «полурукава», биг-бэги для перевозки флотационного концентрата для предприятий горнодобывающей отрасли и другое.