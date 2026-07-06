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«Флаги чёрные, ждём циклон»: ситуация на калининградском побережье 6 июля

Информацию «Клопс» передали спасатели.

Источник: Клопс.ru

Вода на побережье Калининградской области местами прогрелась до состояния чая, но над пляжами подняты чёрные и красные флаги. Шторм продолжается, рассказали «Клопс» спасатели и диспетчеры ЕДДС.

В понедельник, 6 июля, плавать и даже просто заходить на мелководье категорически нельзя — это может быть очень опасно. В некоторых местах ярко проявляется отбойное течение.

Балтийск: флаг чёрный, купание запрещено, высота волны — около 1,5 м. После обеда ожидается дождь, который не прекратится и завтра. Уже сейчас есть сильный ветер — с порывами до 20 м/с.

«Восьмого числа ждём ухудшение, — предупредил собеседник “Клопс”, — мы в Балтийске попадём в самый центр циклона. Обещают ветер 20 метров с порывами до 30 метров в секунду!» Зеленоградск: флаг чёрный, дождя пока нет. Ветер — 3−4 м/с, переменный, порывистый. Воздух прогрелся до 17,4 °C, вода — до 21 . «Как чай, можно пить, — пошутил спасатель. — Но купаться категорически нельзя!» Пионерский: флаг красный, в воду тоже заходить нельзя. Волна высотой до 1,5 м, ветер до 14 м/с. Температура воздуха до 20 , воды — до 19 . Светлогорск: чёрный флаг. На море сильное волнение, заметно отбойное течение. Ветер западный, 2 балла. Купание запрещено. Янтарный: красный флаг, плавать нельзя. И здесь тоже проявился «отбойник». Ветер — до 10 м/с. Температура воды — 19 , воздуха — 18 .

Информация актуальна на момент публикации.