«Флаги чёрные, ждём циклон»: ситуация на калининградском побережье 6 июля

«Восьмого числа ждём ухудшение, — предупредил собеседник “Клопс”, — мы в Балтийске попадём в самый центр циклона. Обещают ветер 20 метров с порывами до 30 метров в секунду!» Зеленоградск: флаг чёрный, дождя пока нет. Ветер — 3−4 м/с, переменный, порывистый. Воздух прогрелся до 17,4 °C, вода — до 21 . «Как чай, можно пить, — пошутил спасатель. — Но купаться категорически нельзя!» Пионерский: флаг красный, в воду тоже заходить нельзя. Волна высотой до 1,5 м, ветер до 14 м/с. Температура воздуха до 20 , воды — до 19 . Светлогорск: чёрный флаг. На море сильное волнение, заметно отбойное течение. Ветер западный, 2 балла. Купание запрещено. Янтарный: красный флаг, плавать нельзя. И здесь тоже проявился «отбойник». Ветер — до 10 м/с. Температура воды — 19 , воздуха — 18 .