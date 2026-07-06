Пермский «Молот» объявил программу подготовки к новому сезону ВХЛ

Пермский «Молот» с 15 июля начнет подготовку к сезону 2026−2027 в ВХЛ. Учебно-тренировочные сборы включат несколько контрольных матчей.
Первый контрольный матч «Молот» проведет 15 августа в Ижевске против «Ижстали», 18 августа соперники встрется в Перми. Следующие две встречи также состоятся на льду пермяков — 21 и 23 августа хозяева примут кирово-чепецкую «Олимпию».
Заключительный контрольный матч «Молот» сыграет 29 августа в Набережных Челнах против местной команды «Челны».
По информации пресс-службы ХК «Молот», в тренерский штаб команды на сезон ВХЛ 2026−2027 вошли: главный тренер Лев Бердичевский, старший тренер Виталий Атюшов, тренер вратарей Дмитрий Хомутов, тренер по физподготовке Александр Бессонов, видеотренер Евгений Литвинов.