Пермский «Молот» объявил программу подготовки к новому сезону ВХЛ

Первый контрольный матч «Молот» проведет 15 августа в Ижевске против «Ижстали», 18 августа соперники встрется в Перми. Следующие две встречи также состоятся на льду пермяков — 21 и 23 августа хозяева примут кирово-чепецкую «Олимпию».