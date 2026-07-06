Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пермский «Молот» объявил программу подготовки к новому сезону ВХЛ

Команда приступит к тренировкам в середине июля.

Источник: Комсомольская правда

Пермский «Молот» с 15 июля начнет подготовку к сезону 2026−2027 в ВХЛ. Учебно-тренировочные сборы включат несколько контрольных матчей.

Первый контрольный матч «Молот» проведет 15 августа в Ижевске против «Ижстали», 18 августа соперники встрется в Перми. Следующие две встречи также состоятся на льду пермяков — 21 и 23 августа хозяева примут кирово-чепецкую «Олимпию».

Заключительный контрольный матч «Молот» сыграет 29 августа в Набережных Челнах против местной команды «Челны».

По информации пресс-службы ХК «Молот», в тренерский штаб команды на сезон ВХЛ 2026−2027 вошли: главный тренер Лев Бердичевский, старший тренер Виталий Атюшов, тренер вратарей Дмитрий Хомутов, тренер по физподготовке Александр Бессонов, видеотренер Евгений Литвинов.