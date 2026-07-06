Михаил Клинков поздравил сотрудников Госавтоинспекции с 90-летием ведомства

В Дзержинске история подразделения берёт начало в 1944 году — первое отделение ГАИ возглавил фронтовик Георгий Антонович Баранов. В то время коллектив насчитывал всего трёх сотрудников, а автопарк включал два мотоцикла и один автомобиль, оснащённый громкоговорящей установкой.