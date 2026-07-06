Михаил Клинков поздравил сотрудников Госавтоинспекции с 90-летием ведомства

Госавтоинспекция отмечает 90‑летие со дня образования службы. Мэр Дзержинска Михаил Клинков поздравил ведомство с юбилеем совместно с действующими сотрудниками и ветеранами Госавтоинспекции. Об этом Михаил Клинков сообщил в соцсетях.
Истоки структуры уходят в 1936 год: тогда была создана служба ОРУД (организация и регулирование уличного движения), а 3 июля того же года приняли решение о формировании Госавтоинспекции.
В Дзержинске история подразделения берёт начало в 1944 году — первое отделение ГАИ возглавил фронтовик Георгий Антонович Баранов. В то время коллектив насчитывал всего трёх сотрудников, а автопарк включал два мотоцикла и один автомобиль, оснащённый громкоговорящей установкой.
По словам Михаила Клинкова, за прошедшие десятилетия подразделение существенно расширилось: сейчас в его состав входят регистрационно‑экзаменационный отдел, группы техосмотра, пропаганды и дорожного надзора, отдельная рота дорожно‑патрульной службы и иные подразделения.
На сегодняшний день безопасность дорожного движения в Дзержинске обеспечивают 70 сотрудников Госавтоинспекции, сообщил Михаил Клинков.
С профессиональным праздником личный состав и ветеранов ГИБДД поздравили заместитель председателя городской Думы Александр Терентьев, начальник УМВД по г. Дзержинску Руслан Хакимов, руководитель отдела Госавтоинспекции по г. Дзержинску Дмитрий Мочалкин и председатель Общественной палаты Валерий Чумазин.
За высокие результаты в служебной деятельности и добросовестное исполнение обязанностей 40 работников удостоены благодарственных писем и памятных медалей «90 лет Госавтоинспекции МВД России». Их повседневная задача — следить за соблюдением ПДД, снижать уровень аварийности, формировать культуру вождения и обеспечивать безопасность всех участников движения.