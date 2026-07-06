Нижегородская канатная дорога не работает: как добраться до Бора

Канатная дорога Нижний Новгород — Бор не работает после происшествия в минувшие выходные. Как сообщает автоинформатор, на переправе проводятся технические работы в понедельник утром, 6 июля. Как нижегородцы могут добраться с одного берега Волги на другой, рассказываем в материале на сайте pravda-nn.ru.
Автобусы.
Каждый час в течение дня от Нижнего Новгорода до Бора отправляются автобусы № 229, организованные АО «Борское ПАП». Они ездят от автовокзала ТПУ Канавинский до остановки «Большое Пикино». В обратную сторону аналогично. На дорогу уйдет около часа.
«Валдаи».
От Нижнего Новгорода до Бора по воде курсируют судна на воздушной подушке «Валдай». Самый первый рейс от областного центра стартует в 07.00, а последний — в 18.30, от Борской стороны — в 07.25 и 18.55 соответственно. Добраться с одного берега на другой можно за 15 минут. Обслуживает рейсы компания «Водолёт НН».
Электрички.
Каждый час от Московского вокзала отправляются пригородные поезда до станции Моховые горы. Время в пути составляет около 40 минут. В обратную сторону утром и днем поездов не так много, а вот по вечерам они курсируют ежечасно.
Напомним, что в пригородных поездах в Нижегородской области действует дополнительный сбор за покупку билета в пути — 50 рублей. Он взимается с пассажиров, которые сели на станциях с работающими пригородными кассами (на Бору это — ж/д вокзал и ст. Толоконцево), но приобрели билет уже в поезде у контролёра. Если купить билет заранее — в кассе или онлайн, сбор платить не придётся.
Напомним, что в воскресенье, 5 июля, в Нижнем Новгороде произошла остановка нескольких кабинок канатной дороги, в которых находились пассажиры. Для оказания помощи были привлечены спасатели Приволжского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. Людей благополучно эвакуировали. Следственный комитет организовал проверку, прокуратура Нижегородской области взяла на контроль выяснение причин инцидента.