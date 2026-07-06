Нижегородская канатная дорога не работает: как добраться до Бора

Напомним, что в пригородных поездах в Нижегородской области действует дополнительный сбор за покупку билета в пути — 50 рублей. Он взимается с пассажиров, которые сели на станциях с работающими пригородными кассами (на Бору это — ж/д вокзал и ст. Толоконцево), но приобрели билет уже в поезде у контролёра. Если купить билет заранее — в кассе или онлайн, сбор платить не придётся.