Хирурги из Ачинска впервые провели операции по стентированию сонных артерий

«Пациентам нашего округа теперь не придется никуда ехать, эта операция будет проводиться у нас, для этого есть все необходимое. С 2024 года введен в эксплуатацию новый, второй ангиоблок в модульной пристройке. Планируем также развивать стентирование нижних конечностей. Сосуды в человеческом организме есть от головы до пяток, все они нуждаются в защите», — рассказал Александр Дроздов.