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Хирурги из Ачинска впервые провели операции по стентированию сонных артерий

Хирурги Ачинской межрайонной больницы впервые провели операции по стентированию сонных артерий, теперь пациентам с сужением сосудов шеи не придется ехать в краевой центр.

Хирурги Ачинской межрайонной больницы впервые провели операции по стентированию сонных артерий, теперь пациентам с сужением сосудов шеи не придется ехать в краевой центр — помощь будут оказывать на месте. Об этом рассказали в минздраве.

В учреждении работает опытная команда рентген-хирургов, которая оказывает помощь пациентам с инфарктами, с проблемами артерий на ногах, врачи уже десять лет оперируют артерии сердца и нижних конечностей. Следующий этап развития — профилактика инсультов и лечение сужения сосудов шеи.

Помочь коллегам внедрить новую методику из краевого центра в Ачинск приехал заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Регионального сосудистого центра Красноярской краевой клинической больницы Никита Литвинюк.

По словам специалиста, база в Ачинской МРБ полностью готова для того, чтобы перевести такие операции в повседневную практику:

«В ангиоблоке Ачинской межрайонной больницы, работающем с 2016 года, проведено свыше 7 тысяч малоинвазивных вмешательств: за год это 1200 коронарографий, 400 стентирований. На операционном столе оказывается самая серьезная категория пациентов с острым коронарным синдромом, инфарктами. Именно ангиография брахиоцефальных артерий, питающих головной мозг, и позволила выявить около 50 пациентов, нуждающихся в оперативном вмешательстве. В ближайшее время их всех прооперируют с учетом рекомендаций».

Заведующий отделением рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения АМРБ Александр Дроздов высоко оценил опыт взаимодействия с краевым коллегой. Он подчеркнул, что пациентам округа теперь не придется никуда ехать.

«Пациентам нашего округа теперь не придется никуда ехать, эта операция будет проводиться у нас, для этого есть все необходимое. С 2024 года введен в эксплуатацию новый, второй ангиоблок в модульной пристройке. Планируем также развивать стентирование нижних конечностей. Сосуды в человеческом организме есть от головы до пяток, все они нуждаются в защите», — рассказал Александр Дроздов.

Врач отметил, что сосудистые болезни значительно «помолодели». Теперь проблемы с сосудами свойственны не только пожилым людям. Недавно в практике ачинских докторов был случай стеноза у сорокалетней женщины. А в первичном сосудистом отделении, которое ежегодно госпитализирует более 1000 пациентов, были и пациенты до 30 лет.

Главный врач Ачинской больницы Владимир Милицын подчеркнул, что мастер-классы и выездные обучающие сессии красноярских коллег способствуют решению задач национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», а также реализации поручений губернатора.

«Поставить руки ведущим рентгенхирургам Ачинска — практика, которая поможет перейти от идеи к результату. А внутренняя мотивация у специалистов убеждает, что всё получится», — резюмировал Владимир Милицын.

Напомним, ранее в красноярском Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии врачи начали заранее прогнозировать риск дыхательной недостаточности у детей после операций на сердце. Для этого используют УЗИ легких и алгоритмы искусственного интеллекта.

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