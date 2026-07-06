В Ростовской области выставили на продажу АЗС за 950 тысяч рублей

Стоимость указывают разную, но добавляют, что итоговую сумму намерены обсуждать отдельно. Ранее, например, сообщалось о продаже оборудованной АЗС с кафе и гостиницей за 7,7 млн рублей. В другом случае низкую цену в 950 тысяч рублей заявили на мобильную заправочную станцию в Батайске. Речь идет о небольшой АЗС с одной колонкой.