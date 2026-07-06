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В Ростовской области выставили на продажу АЗС за 950 тысяч рублей

Несколько заправок выставили на продажу в разных городах Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Несколько АЗС выставили на продажу в Ростовской области в мае и июне 2026 года. Все предложения представлены на одном из сайтов с бесплатными объявлениями.

Заправки продаются в Ростове-на-Дону, Волгодонске, Шахтах, Красном Сулине и в Батайске. Цены при этом отличаются в зависимости от места расположения и характеристик АЗС, также учитывается наличие помещений придорожного сервиса.

Стоимость указывают разную, но добавляют, что итоговую сумму намерены обсуждать отдельно. Ранее, например, сообщалось о продаже оборудованной АЗС с кафе и гостиницей за 7,7 млн рублей. В другом случае низкую цену в 950 тысяч рублей заявили на мобильную заправочную станцию в Батайске. Речь идет о небольшой АЗС с одной колонкой.

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