Новые прямые рейсы в Хургаду запустили из нижегородского аэропорта Чкалов

Из международного аэропорта «Чкалов» в Нижнем Новгороде стало больше рейсов на курорты Египта. С 6 июля авиакомпания Nesma Airlines начала выполнять новую полетную программу в Хургаду. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.