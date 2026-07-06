В Воронежской области 19 человек обратились к медикам после ДТП

«В результате ДТП пострадали 19 человек. Из них 11 совершеннолетних были доставлены в медучреждение, где им оказали всю необходимую помощь, после чего направили на амбулаторное лечение. Еще 7 пострадавшим, в том числе 1 несовершеннолетнему, оказана медицинская помощь на месте, от госпитализации отказались», — заявили в правительстве Воронежской области.