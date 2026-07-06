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Проездные на нижегородскую канатку решили продлить из‑за остановки движения

На данный момент канатная дорога в Нижнем Новгороде остаётся закрытой.

В связи с приостановкой работы канатной дороги срок действия проездных билетов будет продлён. Такую информацию предоставили в министерстве транспорта региона.

Работа переправы была прекращена вечером 5 июля: причиной стали неблагоприятные погодные условия и сильный ветер. В момент остановки на линии оказались 16 пассажиров, среди которых было четверо детей. Кабинки зависли над рекой, однако прибывшие на место спасатели оперативно провели эвакуацию людей.

Инцидент находится на контроле у правоохранительных органов: проверку ведёт Следственный комитет, параллельно обстоятельства случившегося анализирует прокуратура.

На данный момент канатная дорога в Нижнем Новгороде остаётся закрытой. Для передвижения пассажирам советуют выбирать альтернативные варианты, например, пригородные электропоезда либо автобусы межмуниципальных маршрутов.

О возобновлении работы канатки пассажиров проинформируют отдельно. Узнать актуальные сведения можно по номеру автоинформатора (831) 411‑10‑09 либо на интернет‑ресурсе nnkd.ru.

Ранее видеокадры спасения нижегородцев с канатки показали в МЧС.

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