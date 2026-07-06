ВТБ: выдачи «семейной» ипотеки в июне выросли более чем на 75%

«Устойчивый рост спроса на рыночные продукты — более серьезный тренд года, хотя и не такой заметный как колебания по “семейной” программе. Доля рыночных кредитов с конца прошлого года кратно выросла в наших продажах: с 11% в январе до 59% в апреле—мае. В июне на фоне ажиотажа по господдержке она временно скорректировалась до 40%, но дальше в течение лета мы ждем продолжения ее роста. Уверен, что во втором полугодии доля рыночной ипотеки будет стабильно превышать 50%», — подчеркнул Алексей Охорзин.