В Ачхой-Мартане в Чечне прошла летняя школа лидерства и волонтерства

Летняя школа лидерства и волонтерства состоялась в городе Ачхой-Мартане Чеченской Республики по национальному проекту «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в администрации Ачхой-Мартановского муниципального района.
На базе городской школы № 1 была создана академия лидерства, где участники проходили интенсивные тренинги по публичным выступлениям, стратегическому планированию и командной работе. Занятия проводили опытные наставники, которые обладают практическими навыками в области управления проектами и социального волонтерства.
Практическая часть программы включала разработку масштабных социальных проектов: уборку общественных пространств, сбор гуманитарной помощи для малоимущих семей, установку спортивных площадок и скамеек в населенных пунктах района. Подростки разработали несколько инициатив, в числе которых создание детской игровой зоны в центре села и кампания по сбору книг для библиотеки.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.