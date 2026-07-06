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В Ачхой-Мартане в Чечне прошла летняя школа лидерства и волонтерства

Дети научились командной работе и разработали социальные проекты.

Источник: Национальные проекты России

Летняя школа лидерства и волонтерства состоялась в городе Ачхой-Мартане Чеченской Республики по национальному проекту «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в администрации Ачхой-Мартановского муниципального района.

На базе городской школы № 1 была создана академия лидерства, где участники проходили интенсивные тренинги по публичным выступлениям, стратегическому планированию и командной работе. Занятия проводили опытные наставники, которые обладают практическими навыками в области управления проектами и социального волонтерства.

Практическая часть программы включала разработку масштабных социальных проектов: уборку общественных пространств, сбор гуманитарной помощи для малоимущих семей, установку спортивных площадок и скамеек в населенных пунктах района. Подростки разработали несколько инициатив, в числе которых создание детской игровой зоны в центре села и кампания по сбору книг для библиотеки.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.