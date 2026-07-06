Нового подрядчика нашли только для одного из трех нижегородских депо

Как писал «Ъ-Приволжье», контракты по всем трем депо НЭТ уже заключал в 2024 году — с ООО «Лига». Их стоимость составляла 262, 306 и 201 млн руб. соответственно. Завершить работы требовалось к концу 2025 года, но в апреле подрядчик ушел с объектов, выполнив работы на 16%, 20% и 40%. Заказчик расторг контракты и обратился в полицию с заявлением о мошенничестве.