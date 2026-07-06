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Нового подрядчика нашли только для одного из трех нижегородских депо

Госпредприятие «Нижегородэлектротранс» (НЭТ) успешно провело только один из трех конкурсов на капитальный ремонт троллейбусных депо в Нижнем Новгороде, работы по которым прежний подрядчик в срок не выполнил и стал фигурантом уголовного дела. Контракт по третьему депо на проспекте Ленина заключили с ООО «ППСК “Вектор”» по начальной цене — 95,16 млн руб.

Источник: Коммерсантъ

Госпредприятие «Нижегородэлектротранс» (НЭТ) успешно провело только один из трех конкурсов на капитальный ремонт троллейбусных депо в Нижнем Новгороде, работы по которым прежний подрядчик в срок не выполнил и стал фигурантом уголовного дела. Контракт по третьему депо на проспекте Ленина заключили с ООО «ППСК “Вектор”» по начальной цене — 95,16 млн руб.

По информации с сайта госзакупок, на ремонт депо № 1 на улице Генерала Ивлиева за 201,6 млн руб. и № 2 на Сормовском шоссе за 259,7 млн руб. претендентов не нашлось.

Как писал «Ъ-Приволжье», контракты по всем трем депо НЭТ уже заключал в 2024 году — с ООО «Лига». Их стоимость составляла 262, 306 и 201 млн руб. соответственно. Завершить работы требовалось к концу 2025 года, но в апреле подрядчик ушел с объектов, выполнив работы на 16%, 20% и 40%. Заказчик расторг контракты и обратился в полицию с заявлением о мошенничестве.

Позднее в отношении трех человек из числа руководства подрядчика и субподрядчика возбудили уголовное дело о хищении 79 млн руб., выделенных на ремонт депо.