Ученый Игнатьев объяснил, почему нельзя заменить обычное топливо биотопливом

Физические и химические ограничения перехода на биотопливо обусловлены прежде всего низким коэффициентом полезного действия преобразования солнечной энергии в биомассу — в среднем по планете он составляет 0,1−0,2%, поскольку значительная часть солнечной энергии расходуется на естественные процессы жизнедеятельности растений. Дополнительным ограничивающим фактором выступают теплопотери, возникающие при сжигании биомассы в условиях высоких температур. «Как возможный выход, “улучшение” естественного фотосинтеза, то есть, например, выращивание в биореакторах водорослей при оптимальных температуре и освещенности, которые возможно изменять в зависимости от протекания процессов. Но на сегодняшний день это пока экспериментальные разработки, не готовые к массовому выходу на рынок», — добавил доцент кафедры зоологии и физиологии ТвГУ.