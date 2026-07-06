Госдолг Нижегородской области за полгода сократился на 3%

Основную часть госдолга — 118,5 млрд руб. — составляют федеральные бюджетные кредиты. За шесть месяцев объем этой статьи задолженности сократился на 11,4 млрд руб. или на 9,6%. На кредиты банков в структуре госдолга приходится 64,5 млрд руб., объем коммерческих займов с начала года увеличился на 16% или на 8,9 млрд руб.