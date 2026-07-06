Сбивший женщину с детьми в Калининграде водитель уже попадался пьяным

В воскресенье 36-летний водитель автомобиля Merсedes, находясь в состоянии опьянения, в Калининграде не справился с управлением и выехал на тротуар, где совершил наезд на женщину с двумя детьми. Как сообщили РИА Новости в минздраве области, годовалая девочка находится в коме на аппарате ИВЛ. Мать с ушибами и травмой головы в стабильном состоянии. Трехлетний мальчик умер до прибытия скорой помощи. В отношении водителя возбуждено уголовное дело, он помещен в изолятор временного содержания.