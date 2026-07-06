Мишустин посетил выставку «Иннопром» в Екатеринбурге

В частности, на «Иннопроме» представлен стенд электрометаллургического комплекса «Эколант». Он будет построен в Выксе в Нижегородской области, открытие запланировано на ноябрь 2026 года. Благодаря проекту в России появится электросталь с низким углеродным следом. Из нее будут выпускать продукцию высоких переделов для ТЭК, транспортной сферы и машиностроения.