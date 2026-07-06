Мишустин посетил выставку «Иннопром» в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июл — РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник посетил международную промышленную выставку «Иннопром» в Екатеринбурге, передает корреспондент РИА Новости.
Выставка «Иннопром» проходит с 6 по 9 июля в МВЦ «Екатеринбург-Экспо». Общая площадь выставочной экспозиции достигает 50 тысяч квадратных метров. Здесь представлены инновационные разработки и проекты ведущих промышленных и технологических предприятий.
В частности, на «Иннопроме» представлен стенд электрометаллургического комплекса «Эколант». Он будет построен в Выксе в Нижегородской области, открытие запланировано на ноябрь 2026 года. Благодаря проекту в России появится электросталь с низким углеродным следом. Из нее будут выпускать продукцию высоких переделов для ТЭК, транспортной сферы и машиностроения.
На коллективном стенде инновационных промышленных проектов Минпромторга РФ презентован проект водородного «Белаза» с водородной заправочной станцией. Комплекс представляет собой гибридную энергосистему для карьерного самосвала грузоподъемностью не менее 130 тонн на водородном топливе. Заводские испытания начнутся в 2026 году. Выход в серийное производство запланирован на 2029−2030 годы.
Группа «Синара» показала макет завода «Уральские локомотивы» с будущим комплексом по производству высокоскоростных поездов. По итогам реализации инвестиционной программы к 2028 году обновленные производственные мощности завода «Уральские локомотивы» позволят выпускать до 18 высокоскоростных электропоездов (144 вагона) в год.
Кроме того, на стенде представлен макет российского высокоскоростного поезда в новой серийной окраске. До 2030 года предусмотрена поставка 43 высокоскоростных поездов. Первые два опытных образца отправятся на испытания в 2027 году.
Челябинская область в рамках выставки презентовала ряд промышленных роботов, предназначенных для выполнения различных операций, а также бульдозер с беспилотным управлением, который применяется в карьерных работах, лесной промышленности, сельском хозяйстве, на полигонах ТБО, для добычи песка, а также на опасных участках местности.
Национальные экспозиции на выставке также представили Узбекистан, Киргизия, Белоруссия, Казахстан и Индонезия — страна-партнер «Иннопром-2026».
Экспозиция Индонезии включает в себя иммерсивную и интерактивную зону, посвященную истории государства и его развитию, зону соэкспонентов и выставочную зону. На ней представлены товары с высокой добавленной стоимостью, прошедшие полный цикл промышленной обработки на территории Индонезии, а также образцы продукции креативной индустрии.
В Екатеринбург на выставку «Иннопром» также прилетели премьер-министр Армении Никол Пашинян, премьер-министр Белоруссии Александр Турчин, премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов, председатель кабинета министров — руководитель администрации президента Киргизии Адылбек Касымалиев.