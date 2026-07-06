Учителя комплекса Tanym необычно поздравили Астану с Днем столицы

Учительский коллектив исполнил песню «Бар әлемді тамсандырған гүл Астана», посвятив выступление любимому городу и пожелав столице дальнейшего процветания, передает DKNews.kz.
Музыкальное поздравление стало частью праздничных мероприятий, посвященных Дню Астаны.
Песней выразили любовь к столице.
По словам организаторов, творческая инициатива стала символом уважения к родному городу и его истории.
Исполняя песню, педагоги подчеркнули, что Астана является:
символом независимого Казахстана; современным городом созидания; предметом национальной гордости; столицей, известной далеко за пределами страны.
Учителя показали пример патриотизма.
Авторы инициативы отметили, что задача педагога заключается не только в обучении, но и в воспитании молодежи.
Творческий подарок стал еще одним способом популяризации:
национальных ценностей; любви к Родине; уважения к истории страны; чувства гражданской ответственности.
Праздничное выступление подарило зрителям хорошее настроение и стало одним из ярких моментов праздничной программы.
Поздравление с пожеланиями стране.
Педагоги комплекса Tanym поздравили казахстанцев с Днем столицы, пожелав стране мира, гражданам благополучия, а Астане — дальнейшего развития и процветания.
Почему это имеет значение.
Подобные творческие инициативы показывают, что образовательные учреждения активно участвуют в культурной жизни страны. Через музыку и искусство педагоги помогают формировать у подрастающего поколения уважение к национальным традициям, истории и государственным символам.