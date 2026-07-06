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Учителя комплекса Tanym необычно поздравили Астану с Днем столицы

В честь Дня столицы педагоги многофункционального комплекса Tanym в Астане подготовили необычный творческий подарок.

Источник: DKNews.kz

Учительский коллектив исполнил песню «Бар әлемді тамсандырған гүл Астана», посвятив выступление любимому городу и пожелав столице дальнейшего процветания, передает DKNews.kz.

Музыкальное поздравление стало частью праздничных мероприятий, посвященных Дню Астаны.

Песней выразили любовь к столице.

По словам организаторов, творческая инициатива стала символом уважения к родному городу и его истории.

Исполняя песню, педагоги подчеркнули, что Астана является:

символом независимого Казахстана; современным городом созидания; предметом национальной гордости; столицей, известной далеко за пределами страны.

Учителя показали пример патриотизма.

Авторы инициативы отметили, что задача педагога заключается не только в обучении, но и в воспитании молодежи.

Творческий подарок стал еще одним способом популяризации:

национальных ценностей; любви к Родине; уважения к истории страны; чувства гражданской ответственности.

Праздничное выступление подарило зрителям хорошее настроение и стало одним из ярких моментов праздничной программы.

Поздравление с пожеланиями стране.

Педагоги комплекса Tanym поздравили казахстанцев с Днем столицы, пожелав стране мира, гражданам благополучия, а Астане — дальнейшего развития и процветания.

Почему это имеет значение.

Подобные творческие инициативы показывают, что образовательные учреждения активно участвуют в культурной жизни страны. Через музыку и искусство педагоги помогают формировать у подрастающего поколения уважение к национальным традициям, истории и государственным символам.