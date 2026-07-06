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С 7 по 11 июля временно ограничат движение автотранспорта через ж/д переезд в Иланско-Нижнеингашском округе

Ограничения связаны с проведением капремонта стрелочных переводов в районе железнодорожного переезда Красноярской железной дороги.

В период с 7 по 11 июля будет временно ограничено движение автотранспорта через железнодорожный переезд, расположенный в посёлке городского типа Нижний Ингаш на пересечении с ул. Железнодорожная.

По одной полосе в реверсивном режиме пропуск автотранспорта будет осуществляться в следующие периоды:

С 22:00 7 июля до 04:00 8 июля; C 22:00 9 июля до 02:00 10 июля,

10 июля с 02:00 до 04:00 переезд будет полностью закрыт для проезда автомобилей, с 04:00 до 06:00 и с 22:00 до 04:00 11 июля — пропуск в реверсивном режиме.

Ограничения связаны с проведением капремонта стрелочных переводов в районе железнодорожного переезда Красноярской железной дороги.

Объехать ремонтируемый участок можно через железнодорожный переезд, расположенный на выезде из поселка Нижний Ингаш.

ГИБДД и администрация Иланско-Нижнеингашского муниципального округа уведомлены об ограничении движения на переезде.

Красноярская железная дорога приносит извинения за доставленные неудобства.