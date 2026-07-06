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Омский танк Т-80 отмечает 50-летие

Губернатор Виталий Хоценко рассказал о боевом опыте и модернизации легендарного танка.

Источник: из канала Виталия Хоценко в Макс

Легендарный омский танк Т-80 в этом году празднует 50-летие. Губернатор Омской области Виталий Хоценко отметил, что боевая машина ежедневно демонстрирует эффективность на фронте в зоне СВО.

Модернизация Т-80 продолжается с учётом реального боевого опыта: омские инженеры внедряют решения по усилению защиты от беспилотников и высокоточного оружия, сохраняя при этом скоростные и манёвренные качества танка.

«Наши “летающие танки” стоят на вооружении России, Белоруссии, Южной Кореи, Республики Кипр, Йемена и других стран», — подчеркнул Хоценко.

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