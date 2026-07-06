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Рейсов из Нижнего Новгорода в Египет стало больше

Дополнительные рейсы запустили из Международного аэропорта Нижнего Новгорода с 6 июля.

Источник: Нижегородская правда

Дополнительные рейсы в Египет запустили из Международного аэропорта Нижнего Новгорода с 6 июля. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Полеты выполняет авиакомпания Nesma Airlines на самолетах Airbus A320, рассчитанных на 180 пассажиров. Запуск дополнительных рейсов связан с высоким спросом нижегородцев на отдых в Египте.

Как ожидается, новая программа полетов расширит возможности для планирования отпусков и сделает перелеты на популярный курорт более доступными.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что прямые рейсы в Минск возобновили из нижегородского аэропорта.