В Тольятти предприниматели посетили мастер-класс по ораторскому мастерству

Мастер-класс «Харизматичный оратор: инструменты влияния» состоялся 1 июля в городе Тольятти Самарской области в соответствии с целями национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в администрации городского округа.
Спикером выступил профессиональный тренер, руководитель Школы ораторского мастерства и речевой самообороны Руслан Хоменко. На мастер-классе предприниматели узнали, как говорить уверенно и убедительно, справляться с волнением перед выступлением, использовать голос, жесты и взгляд для усиления влияния.
Кроме того, участники обсудили, как удерживать внимание аудитории, структурировать выступление, доносить ключевые идеи и сделать презентацию более яркой и результативной. Также они опробовали основные инструменты ораторского мастерства, работу с голосом и невербальной коммуникацией, техники преодоления страха публичных выступлений и получили практические рекомендации для самостоятельного развития навыков публичной речи.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.