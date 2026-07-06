В Тольятти предприниматели посетили мастер-класс по ораторскому мастерству

Кроме того, участники обсудили, как удерживать внимание аудитории, структурировать выступление, доносить ключевые идеи и сделать презентацию более яркой и результативной. Также они опробовали основные инструменты ораторского мастерства, работу с голосом и невербальной коммуникацией, техники преодоления страха публичных выступлений и получили практические рекомендации для самостоятельного развития навыков публичной речи.