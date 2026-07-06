17 тысяч новых случаев рака выявили за год в Красноярском крае

Красноярскстат опубликовал данные по онкозаболеваемости за 2025 год. В регионе зарегистрировано 17 тысяч новых случаев — на 6% больше, чем в 2024-м, на 36% больше, чем десять лет назад. Показатель составил 600 случаев на 100 тысяч населения.
Основные причины роста: загрязнение окружающей среды, старение населения и улучшение диагностики, позволяющее выявлять болезнь на ранних стадиях. Чаще всего встречаются рак кожи (12,4%), молочной железы (11,9%), предстательной железы (11,5%), бронхов и лёгких (8,7%).
При этом есть и положительная динамика: выявление рака на I-II стадиях выросло с 51,6% в 2016 году до 62,3% в 2025-м. Доля пациентов, живущих пять и более лет после диагноза, увеличилась с 51,4% до 61%.
Всего в крае с онкологией живут 85,4 тысячи человек. Рак остаётся болезнью пожилых, но заболеваемость среди детей и трудоспособного населения тоже фиксируется. Ранняя диагностика остаётся ключевым направлением борьбы с заболеваемостью.
Ранее мы сообщали, что в Красноярском крае за год выявили почти 2000 случаев рака желудка.