17 тысяч новых случаев рака выявили за год в Красноярском крае

Красноярскстат опубликовал данные по онкозаболеваемости за 2025 год. В регионе зарегистрировано 17 тысяч новых случаев — на 6% больше, чем в 2024-м, на 36% больше, чем десять лет назад. Показатель составил 600 случаев на 100 тысяч населения.