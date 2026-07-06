«Всё больше интереса к российским разработкам»: «Ростелеком» подвел итоги ежегодного конкурса «Вместе в цифровое будущее»

До церемонии подведения итогов федерального этапа участники увидели необычные пространства недавно открывшегося кластера: атриум — выставочная зона и центральная площадка для мероприятий с двумя экранами — на 800 м.кв. и в виде гигантского гриба; студия захвата движения — место, где специальные камеры при помощи костюмов с маркерами (точками) записывают движения актеров, мимику и работу пальцев для оцифровки и переноса реалистичных движений на 3D-модели персонажей в играх; студию фотограмметрии — где создают точную цифровую копию внешнего вида человека или объекта; студию звукозаписи — для озвучки персонажей, музыкального оформления и звуковых эффектов; просмотровый зал — для цветокоррекции и работы со звуком; капсульный отель — для проживания и отдыха разработчиков игр во время большой рабочей загрузки.