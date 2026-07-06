«Всё больше интереса к российским разработкам»: «Ростелеком» подвел итоги ежегодного конкурса «Вместе в цифровое будущее»

«Ростелеком» подвел итоги 15-го конкурса региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее».
Главная тема — инновационные разработки и технологические тренды в сфере ИТ и телекома. В этом году в проекте приняли участие более тысячи участников, которые подали 1 516 заявок в пять основных и пять специальных номинаций.
Самой массовой традиционно стала номинация «Интернет-СМИ» — 449 работ. В номинации «Телевидение и видеоконтент в СМИ» представлено 282 сюжета, «Печатная пресса» собрала 230 материалов, «Социальные медиа» — 109 постов, «Радио и подкасты» — 87 сюжетов.
В специальных номинациях статистика поданных работ такова: «Российские решения для ИТ-индустрии: вызовы и перспективы» от Минцифры России — 60 работ, «Фундамент цифровизации» от «Базиса» (крупнейшего российского разработчика ПО для управления динамической ИТ-инфраструктурой) — 18, «Игровые возможности: настоящее и будущее отечественного гейминга» от В2С «Ростелекома» — 88; «Цифровизация отраслей» от В2 В «Ростелекома» — 113; «Киберриски в детской среде» от Альянса по защите детей в цифровой среде — 80.
«За 15 лет существования проекта тематика журналистских и блогерских материалов заметно сместилась в сторону вопросов российских разработок и цифровых технологий, — отметила вице-президент по внешним коммуникациям “Ростелекома” Кира Кирюхина. — Мы поддерживаем этот интерес и ежегодно организуем для участников конкурса встречи с экспертами компаний-партнеров. Такое взаимодействие позволяет медиасообществу обмениваться опытом со спикерами и находить новые темы для своих публикаций. Активная вовлеченность журналистов и блогеров, регионального и федерального жюри, а также партнеров конкурса помогает развивать проект и находить дополнительные возможности для поддержки талантливых авторов».
В рамках конкурса «Ростелеком» и партнеры традиционно проводили обучающие вебинары для участников конкурса и всех заинтересованных в цифровых трендах и технологиях. В этом году мероприятия были посвящены работе динамической ИТ-инфраструктуры, цифровым решениям для промышленной безопасности, развитию и применению АСУ ТП в промышленности, перспективам игровой индустрии в России и созданию отечественных видеоигр. В вебинарах приняло участие более 800 человек.
Лидерами по количеству поданных на конкурс работ стали Приволжский, Южный и Центральный федеральные округа.
Накануне объявления итогов участники заключительного этапа конкурса отправились в Тульскую область, посетили музей-заповедник художника Василия Поленова и Тульский музей оружия. Оба музея — давние партнеры «Ростелекома», на объектах которых используются умные цифровые сервисы компании.
В музее-заповеднике за сохранность экспонатов круглосуточно отвечают датчики движения, дыма и протечек, открытия и закрытия окон и дверей. Подсчет гостей, определение их пола и возраста осуществляют умные камеры видеонаблюдения, расположенные на главной аллее усадьбы. А в период пандемии «Ростелеком» помог усадьбе Поленова создать отдельный канал #Поленовострим, на котором сотрудники заповедника размещали виртуальные экскурсии. В Год педагога и наставника в России представители пресс-службы провайдера совместно с журналистами и блогерами создали цикл видеолекций «Василий Поленов. Учитель и ученики», который впоследствии был размещен на образовательной платформе «Лицей» и в онлайн-кинотеатре Wink.
Еще одно значимое для туляков место, включенное в экскурсионную программу, — музей оружия, который несколько лет назад вошел в десятку самых продвинутых музеев страны. Здесь уникальные образцы вооружения (от древнего до современного) органично дополнены цифровыми технологиями. Движущиеся экспонаты, вырастающие перед зрителем голограммы, комнаты со звуками и видео, виртуальная и дополненная реальности и многое другое.
Церемония награждения победителей конкурса прошла в Московском кластере видеоигр и анимации.
До церемонии подведения итогов федерального этапа участники увидели необычные пространства недавно открывшегося кластера: атриум — выставочная зона и центральная площадка для мероприятий с двумя экранами — на 800 м.кв. и в виде гигантского гриба; студия захвата движения — место, где специальные камеры при помощи костюмов с маркерами (точками) записывают движения актеров, мимику и работу пальцев для оцифровки и переноса реалистичных движений на 3D-модели персонажей в играх; студию фотограмметрии — где создают точную цифровую копию внешнего вида человека или объекта; студию звукозаписи — для озвучки персонажей, музыкального оформления и звуковых эффектов; просмотровый зал — для цветокоррекции и работы со звуком; капсульный отель — для проживания и отдыха разработчиков игр во время большой рабочей загрузки.
Организаторы также подготовили импровизированный кибертурнир «Журналист меняет профессию», где участники смогли примерить на себя в киберарене роли киберспортсмена, комментатора и режиссера показа игры, оператора камеры и зрителя.
В состав федерального жюри вошли:
Елизавета Белякова — председатель Альянса по защите детей в цифровой среде; Дмитрий Захаров — журналист; Алексей Каленчук — директор по цифровым креативным индустриям, руководитель «Sk Игры» фонда «Сколково»; Марина Копрусова — начальник отдела повышения осведомленности блока информационной безопасности «Ростелекома»; Александр Михайлов — корреспондент службы финансово-экономической информации «Интерфакса»; Мария Мезенцева — советник министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, пресс-секретарь Минцифры России; Эльдар Муртазин — ведущий аналитик Mobile Research Group, главный редактор сайта Mobile-Review.com; Александр Попов — PR-директор «Базиса»; Руслан Юсуфов — основатель и управляющий партнер MINDSMITH, футуролог.
Номинантами федерального этапа конкурса стали 50 журналистов и блогеров.
Победители федерального этапа — участники, занявшие первые места в основных и специальных номинациях, в августе поедут в пресс-тур в Арктику, где посетят технологические объекты предприятий-клиентов «Ростелекома», а также культовые места и достопримечательности Заполярья в ЯНАО.