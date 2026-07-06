ФАС заподозрила региональные компании в необоснованном завышении цен на АЗС

В Саратовской области компания «Алькорр» пока отделалась предупреждением. Региональное управление ФАС России также зафиксировало здесь резкий рост цены бензина марок АИ-92 и АИ-95. При этом организация является одним из доминирующих игроков в Энгельсском районе Саратовской области.