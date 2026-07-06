Власти рассказали, на какие АЗС Калининградской области в первую очередь везут топливо

В Калининградской области маршруты доставки топлива планируются так, чтобы в первую очередь обеспечить те заправочные станции, где потребность выше, а также с учётом дальности расположения от нефтебазы. Об этом сообщили представители мининфраструктуры в комментариях на странице Алексея Беспрозванных «ВКонтакте».
По данным ведомства, все операторы, занимающиеся доставкой, постоянно развозят бензин и дизельное топливо по Калининграду и по всем районам области.
«Очереди, возникающие на АЗС, связаны с рядом объективных факторов. Ряд мелких АЗС временно перестали отпускать топливо. На АЗС крупных топливных операторов возросла нагрузка, в следствие возросла нагрузка на работу бензовозов этих компаний», — пояснили в министерстве 6 июля. В ведомстве также упомянули, что «Балтнефть» прекратила обслуживание физлиц в пользу приоритетного обслуживания юридических лиц, выполнения государственных и муниципальных заказов. При этом 5 июля губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных сообщил, что на заправках «Балтнефти» снова могут заправляться физлица.
Минифраструктуры напоминает, что в Калининградскую область дополнительные объемы топлива будут поставлять в приоритетном порядке. Объёмы и график поставок на июль уже составлены, отметили в министерстве.
По данным читателей «Нового Калининграда», автомобилисты стали пользоваться платформой «ГдеБенз», где можно посмотреть наличие бензина (АИ-92, АИ-95, АИ-98, АИ-100), дизельного топлива, а также длину очереди на АЗС.