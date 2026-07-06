Власти рассказали, на какие АЗС Калининградской области в первую очередь везут топливо

«Очереди, возникающие на АЗС, связаны с рядом объективных факторов. Ряд мелких АЗС временно перестали отпускать топливо. На АЗС крупных топливных операторов возросла нагрузка, в следствие возросла нагрузка на работу бензовозов этих компаний», — пояснили в министерстве 6 июля. В ведомстве также упомянули, что «Балтнефть» прекратила обслуживание физлиц в пользу приоритетного обслуживания юридических лиц, выполнения государственных и муниципальных заказов. При этом 5 июля губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных сообщил, что на заправках «Балтнефти» снова могут заправляться физлица.