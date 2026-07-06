Идет благоустройство территории дзержинской Детской музыкальной школы № 3

Директор школы Светлана Вячеславовна Проскурина отмечает, что это логичное и долгожданное продолжение работ: «Красивый фасад теперь будет полностью гармонировать с ухоженной территорией. Подрядчик работает быстро и профессионально, результат получается действительно достойным».