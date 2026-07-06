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Идет благоустройство территории дзержинской Детской музыкальной школы № 3

В прошлом году школа имени Н. К. Гусельникова стала победителем губернаторского проекта «Вам решать!».

Источник: Нижегородская правда

В Детской музыкальной школе № 3 имени Н. К. Гусельникова ведутся работы по благоустройству пришкольной территории.

В прошлом году учреждение стало победителем губернаторского проекта «Вам решать!», и это позволило полностью отремонтировать фасад и установить современную входную группу с пандусом. Яркое здание школы уже стало архитектурной доминантой района.

В настоящее время продолжаются работы по благоустройству территории возле школы. Подрядчик демонтировал старое ограждение, залил бетонные основания и приступил к установке нового современного ограждения. Впереди — благоустройство прилегающего участка площадью порядка 800 квадратных метров.

Директор школы Светлана Вячеславовна Проскурина отмечает, что это логичное и долгожданное продолжение работ: «Красивый фасад теперь будет полностью гармонировать с ухоженной территорией. Подрядчик работает быстро и профессионально, результат получается действительно достойным».

«Создание комфортной среды для занятий творчеством — важная часть развития города. Современное уютное пространство имеет большое значение для детей и педагогов. Финансирование работ осуществляется за счёт средств городского бюджета», — написал глава Дзержинска Михаил Клинков в своих социальных сетях.