Офтальмолог Орлова объяснила, почему болят глаза и голова после работы

К концу рабочего дня многие испытывают не только усталость глаз, но и головную боль. Чаще всего это происходит из-за длительной работы с компьютером, однако такие симптомы могут свидетельствовать и о серьёзных заболеваниях. Врач-офтальмолог Дарья Орлова рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», почему возникает дискомфорт и в каких случаях нужно срочно обратиться к врачу.