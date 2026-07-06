Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Офтальмолог Орлова объяснила, почему болят глаза и голова после работы

Чаще всего это связано с длительной зрительной нагрузкой, однако иногда такие симптомы могут сигнализировать о серьёзных заболеваниях.

Источник: Нижегородская правда

К концу рабочего дня многие испытывают не только усталость глаз, но и головную боль. Чаще всего это происходит из-за длительной работы с компьютером, однако такие симптомы могут свидетельствовать и о серьёзных заболеваниях. Врач-офтальмолог Дарья Орлова рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», почему возникает дискомфорт и в каких случаях нужно срочно обратиться к врачу.

По её словам, боль в глазах и голове чаще всего связана с астенопией — зрительным утомлением. Симптомы могут включать жжение, покраснение глаз, ощущение песка и снижение чёткости зрения.

Однако не всегда такие симптомы связаны с переутомлением. Они могут быть признаками конъюнктивита, кератита, воспаления зрительного нерва, дакриоцистита и острого приступа глаукомы. Боль может также быть вызвана не глазными заболеваниями, такими как мигрень, невралгия тройничного нерва или воспаление околоносовых пазух. В таких случаях необходима консультация невролога или оториноларинголога.

Работа за компьютером увеличивает нагрузку на глаза. Из-за редкого моргания развивается синдром сухого глаза. Напряжение мышц шеи и плечевого пояса, а также стресс усиливают мышечный тонус и могут вызвать головную боль.

Ещё одной частой причиной дискомфорта является неправильно подобранные очки или контактные линзы. В этом случае глазам приходится постоянно напрягаться для фокусировки, что приводит к зрительному утомлению и головной боли.

Для снижения риска дискомфорта важно правильно организовать рабочее место: расстояние до монитора — 50−70 см, центр экрана ниже уровня глаз, освещение — соответствовать яркости дисплея. Глаза быстрее устают при работе в темноте с ярким экраном и на слишком высоком мониторе.

Немедленно обратитесь к врачу при внезапном снижении зрения, вспышках света, двоении, сильной боли в глазу с покраснением, тошнотой, рвотой или затуманиванием зрения.