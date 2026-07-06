Офтальмолог Орлова объяснила, почему болят глаза и голова после работы

К концу рабочего дня многие испытывают не только усталость глаз, но и головную боль. Чаще всего это происходит из-за длительной работы с компьютером, однако такие симптомы могут свидетельствовать и о серьёзных заболеваниях. Врач-офтальмолог Дарья Орлова рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», почему возникает дискомфорт и в каких случаях нужно срочно обратиться к врачу.
По её словам, боль в глазах и голове чаще всего связана с астенопией — зрительным утомлением. Симптомы могут включать жжение, покраснение глаз, ощущение песка и снижение чёткости зрения.
Однако не всегда такие симптомы связаны с переутомлением. Они могут быть признаками конъюнктивита, кератита, воспаления зрительного нерва, дакриоцистита и острого приступа глаукомы. Боль может также быть вызвана не глазными заболеваниями, такими как мигрень, невралгия тройничного нерва или воспаление околоносовых пазух. В таких случаях необходима консультация невролога или оториноларинголога.
Работа за компьютером увеличивает нагрузку на глаза. Из-за редкого моргания развивается синдром сухого глаза. Напряжение мышц шеи и плечевого пояса, а также стресс усиливают мышечный тонус и могут вызвать головную боль.
Ещё одной частой причиной дискомфорта является неправильно подобранные очки или контактные линзы. В этом случае глазам приходится постоянно напрягаться для фокусировки, что приводит к зрительному утомлению и головной боли.
Для снижения риска дискомфорта важно правильно организовать рабочее место: расстояние до монитора — 50−70 см, центр экрана ниже уровня глаз, освещение — соответствовать яркости дисплея. Глаза быстрее устают при работе в темноте с ярким экраном и на слишком высоком мониторе.
Немедленно обратитесь к врачу при внезапном снижении зрения, вспышках света, двоении, сильной боли в глазу с покраснением, тошнотой, рвотой или затуманиванием зрения.