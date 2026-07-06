В Красноярском крае объявлено предупреждение об опасных погодных явлениях

По прогнозам, в центральных и южных районах региона местами пройдут сильные и очень сильные дожди, ливни с грозами, возможен град, в том числе крупный. Также ожидаются шквалистые усиления ветра до 15−20 м/с, а местами его порывы могут достигать 25 м/с и более.