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В Красноярском крае объявлено предупреждение об опасных погодных явлениях

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Синоптики предупредили жителей Красноярского края о неблагоприятных и опасных метеорологических явлениях, которые ожидаются 7 июля.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Синоптики предупредили жителей Красноярского края о неблагоприятных и опасных метеорологических явлениях, которые ожидаются 7 июля.

По прогнозам, в центральных и южных районах региона местами пройдут сильные и очень сильные дожди, ливни с грозами, возможен град, в том числе крупный. Также ожидаются шквалистые усиления ветра до 15−20 м/с, а местами его порывы могут достигать 25 м/с и более.

В Красноярске в ночь на 7 июля прогнозируются сильный дождь и гроза.

Кроме того, с 7 по 10 июля в Эвенкийском муниципальном округе местами сохранится чрезвычайная пожарная опасность V класса.

Жителям региона рекомендуют соблюдать меры предосторожности. Во время сильного дождя, града и грозы по возможности следует оставаться дома и избегать пребывания на открытой местности. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо обращаться по единому номеру экстренных служб — 112.