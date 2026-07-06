В Красноярском крае объявлено предупреждение об опасных погодных явлениях

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Синоптики предупредили жителей Красноярского края о неблагоприятных и опасных метеорологических явлениях, которые ожидаются 7 июля.
По прогнозам, в центральных и южных районах региона местами пройдут сильные и очень сильные дожди, ливни с грозами, возможен град, в том числе крупный. Также ожидаются шквалистые усиления ветра до 15−20 м/с, а местами его порывы могут достигать 25 м/с и более.
В Красноярске в ночь на 7 июля прогнозируются сильный дождь и гроза.
Кроме того, с 7 по 10 июля в Эвенкийском муниципальном округе местами сохранится чрезвычайная пожарная опасность V класса.
Жителям региона рекомендуют соблюдать меры предосторожности. Во время сильного дождя, града и грозы по возможности следует оставаться дома и избегать пребывания на открытой местности. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо обращаться по единому номеру экстренных служб — 112.