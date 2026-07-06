Первый в России Центр научного волонтёрства заработал в нацпарке «Красноярские Столбы»

На прошлой неделе в нацпарке «Красноярские Столбы» начал работу Центр научного волонтёрства. Это первый в России многофункциональный объект подобного рода, созданный на базе особо охраняемой природной территории. Он призван объединить усилия корпоративных волонтеров, коммерческих структур, НКО, сотрудников нацпарка и ученых. Главной их целью станет защита биоразнообразия и продвижения идей научного волонтерства. Концептуальная основа и организация экспозиции Центра были подготовлены при содействии экспертов Фонда «Заповедное посольство». По словам директора по развитию фонда Ксении Гаспарян, опыт взаимодействия корпоративных волонтеров с заповедной территорией в Красноярске может послужить образцом для других субъектов. Кроме того, сам Центр способен стать платформой для проведения образовательных программ, стажировок и обмена передовым опытом. Для «Норникеля» новая площадка станет базой для реализации двух ключевых направлений. С одной стороны, это деятельность в сфере сохранения биоразнообразия и развития гражданской науки, включающая привлечение волонтеров к природоохранным инициативам, а также сбор и анализ данных с последующим обменом опытом между регионами. С другой — системное развитие корпоративного экологического волонтерства в Красноярске и Красноярском крае, которое будет координироваться при участии Национального совета по корпоративному волонтерству. По словам директора департамента социальной политики «Норникеля» Ирины Жуйковой, волонтеры компании регулярно участвуют в благоустройстве экотроп, создании смотровых площадок и установке информационных стендов. Для нас это еще одна возможность объединить всех, кто хочет внести свой вклад в сохранение заповедной природы. Мы очень надеемся, что Центр научного волонтерства будет привлекать не только сотрудников разных компаний для проведения волонтерских акций, но и студентов, школьников, неравнодушных жителей, — отметила Ирина Жуйкова. В рамках торжественной церемонии открытия прошла дискуссия, посвященная выстраиванию системного партнерства между коммерческими структурами и особо охраняемыми природными зонами для осуществления экологических проектов. Волонтеры из «Норникеля», представляющие Таймыр, Мурманскую область и Забайкальский край, обменялись опытом сотрудничества с заповедниками и представили инициативы, направленные на защиту окружающей среды. В работе круглого стола приняла участие заслуженный эколог России, директор по охране природы Фонда «Природа и люди» Виктория Элиас. Компания «Норникель» делает очень много и обеспечивает стратегический подход к сохранению биоразнообразия. У компании есть 10-летняя программа, разработанная в прошлом году, в рамках которой удается обеспечить конкретные измеримые результаты. В свою очередь, создание такого центра — очень важная инициатива, и у нее большое будущее. Нужно вовлекать волонтеров, которые будут помогать собирать и обрабатывать данные в особо охраняемых природных территориях. Использование не только чисто научных данных, но и данных такой гражданской науки позволит создать условия, при которых мы будем жить в гармонии с природой, — сказала Виктория Элиас. Еще одним событием дня стала дискуссия «Люди, дело и место: как волонтеры меняют территории». В центре обсуждения были практики корпоративного волонтерства от крупных компаний региона. Представители бизнеса рассказали, как выстраивают эту работу, что получают люди и территория, какую роль играют НКО, университеты и жители. По итогам встречи участники дискуссии наметили план совместных действий. Кроме того, в рамках открытия Центра в нацпарке прошла семейная волонтерская акция, в которой приняли участие более 50 представителей «Норникеля», «Сбера», «Сибура», «РЖД» и «РусГидро». Под руководством сотрудников нацпарка добровольцы занимались обустройством территории на Каштакском маршруте, которая пролегает от Центральных Столбов до фан-парка «Бобровый лог».