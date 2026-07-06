В Орловской области могут снять ограничения на продажу топлива раньше срока

«В среду утром на оперативном штабе мы подведем итоги. Есть все основания, что мы отменим это решение и вернемся к обычному ритму. Жители высказывают, что уже сейчас можно отменить, но для стабилизации ситуации еще три дня продержим в таком же режиме», — сказал господин Клычков.