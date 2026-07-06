МЧС предупредило казахстанцев о двух главных опасностях лета

не оставлять детей без присмотра вблизи водоемов и не допускать их купания без сопровождения взрослых; не купаться в запрещенных и не оборудованных для купания местах, а также в местах, где установлены знаки: «Купание запрещено», «Нырять запрещено», «Опасно! Водоворот»; не купаться в состоянии алкогольного опьянения; не заплывать за буйки, обозначающие границы заплыва; не подплывать к маломерным судам и другим плавательным средствам; не нырять в непроверенных и необорудованных местах; не плавать на предметах, не предназначенных для плавания; не прыгать в воду с лодок, катеров, причалов, природных образований (скал, утесов, валунов, парапетов, ограждений и других предметов), а также сооружений, не приспособленных для этих целей.