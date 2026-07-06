МЧС предупредило казахстанцев о двух главных опасностях лета

Специалисты подчеркивают, что в купальный сезон большинство несчастных случаев на водоемах происходит в запрещенных и необорудованных источниках воды.
Каждый казахстанец должен строго соблюдать правила безопасности на водоемах.
Поэтому МЧС настоятельно напоминает о необходимости соблюдения элементарных правил безопасности при нахождении у воды:
не оставлять детей без присмотра вблизи водоемов и не допускать их купания без сопровождения взрослых; не купаться в запрещенных и не оборудованных для купания местах, а также в местах, где установлены знаки: «Купание запрещено», «Нырять запрещено», «Опасно! Водоворот»; не купаться в состоянии алкогольного опьянения; не заплывать за буйки, обозначающие границы заплыва; не подплывать к маломерным судам и другим плавательным средствам; не нырять в непроверенных и необорудованных местах; не плавать на предметах, не предназначенных для плавания; не прыгать в воду с лодок, катеров, причалов, природных образований (скал, утесов, валунов, парапетов, ограждений и других предметов), а также сооружений, не приспособленных для этих целей.
«Соблюдение названных простых правил позволит сохранить жизнь и здоровье вас и ваших родных и близких». Пресс-служба МЧС РК.
Также в пожароопасный период МЧС настоятельно призывает быть особо внимательными к источникам огня, особенно в лесных и степных массивах.
Простые правила пожарной безопасности:
не разжигать костры в лесах и на открытых территориях; не бросать горящие спички и непотушенные окурки; не оставлять после себя на природе стеклянную посуду, так как солнечный свет, проходя через стекло, может сфокусировать и поджечь сухую траву; немедленно сообщать о возгораниях по телефону 101 или 112.
Немного ранее синоптики РГП «Казгидромет» предоставили подробный прогноз погоды по стране на 7, 8 и 9 июля 2026 года. В нем специалисты предупредили казахстанцев о погодных качелях.