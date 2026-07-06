В Соцфонде рассказали, как летняя подработка школьников влияет на пособия

Заработок несовершеннолетнего полностью исключается из расчетов при соблюдении трех условий: ребенок должен учиться очно в школе, колледже или вузе, срок обучения на момент подачи заявления — не менее шести месяцев, а родитель обязан поставить отметку в заявлении и предоставить справку из учебного заведения, сообщает телеканал «Саратов 24».