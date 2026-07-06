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В Соцфонде рассказали, как летняя подработка школьников влияет на пособия

В Соцфонде объяснили, как влияет летняя работа школьника или студента на общий доход семьи и выплату пособий.

В Соцфонде объяснили, как влияет летняя работа школьника или студента на общий доход семьи и выплату пособий.

Заработок несовершеннолетнего полностью исключается из расчетов при соблюдении трех условий: ребенок должен учиться очно в школе, колледже или вузе, срок обучения на момент подачи заявления — не менее шести месяцев, а родитель обязан поставить отметку в заявлении и предоставить справку из учебного заведения, сообщает телеканал «Саратов 24».

Исключение из правил — если несовершеннолетний зарегистрирован как самозанятый. В этом случае его доходы суммируются с общим заработком семьи и могут повлиять на размер пособия или стать причиной отказа.

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