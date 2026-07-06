В Ростове-на-Дону в июле введут ряд ограничений на движение транспорта

На проспекте Сельмаш в створе строения № 16 ограничения вступят в силу с 10 июля и продлятся до 31 июля — в связи с работами на тепловой сети. На улице Текучева — на участке от строения № 39 до строения № 25 — движение ограничат с 6 июля по 28 августа из-за работ на канализационных сетях.