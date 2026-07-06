Нижегородская канатка не открылась 6 июля после ЧП с застрявшими пассажирами

Напомним, 5 июля на переправе произошло ЧП. В непогоду несколько кабинок, в которых ехали 16 пассажиров, застряли на высоте. Людей пришлось спускать на землю на тросе. После происшествия региональный СК начал проверку по статье об оказании небезопасных услуг.