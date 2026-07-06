Нижегородская канатка не открылась 6 июля после ЧП с застрявшими пассажирами

Канатная дорога между Нижним Новгородом и Бором до сих пор не возобновила перевозку пассажиров. Об этом 6 июля сообщил автоинформатор.
В понедельник утром воздушная переправа остается закрытой из-за проведения технических работ. Пока нет информации о том, когда канатная дорога возобновит свою работу.
Напомним, 5 июля на переправе произошло ЧП. В непогоду несколько кабинок, в которых ехали 16 пассажиров, застряли на высоте. Людей пришлось спускать на землю на тросе. После происшествия региональный СК начал проверку по статье об оказании небезопасных услуг.
Ранее сообщалось, что проезд на нижегородской канатной дороге подорожает на 50 рублей с 15 июля. Поездка в одну сторону будет стоить 200 рублей.