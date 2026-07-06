Виновник смертельного ДТП в Прибрежном помещен в изолятор, ему грозит до 12 лет колонии

Водитель, совершивший смертельное ДТП в Прибрежном, в котором погиб 3-летний мальчик и серьезно пострадала девочка-малышка, был оперативно задержан и доставлен в отдел полиции. Он помещен в изолятор временного содержания, сообщает пресс-служба областного УМВД.