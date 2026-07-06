Рок равно молодость: музыкальный фестиваль в Солнечном собрал на одной сцене коллективы из трех муниципальных образований Хабаровского края

Уже в 6-й раз фестиваль «Солнечный рок-фест» объединяет коллективы из поселка Солнечный, Амурска и Комсомольска-на-Амуре. Идея сделать событие ежегодным родилась из желания показать людям малоизвестные группы. Публика тепло приняла инициативу. Дмитрий Грицких, организатор фестиваля: «Объявили рок-фестиваль. Пришло невероятное количество людей. Люди соскучились по живому звуку, по громким выступлениям. Для них было гордостью видеть своих земляков с такими крутыми выступлениями.» Цель фестиваля — дать возможность местным группам громко заявить о себе. Событие прошло под девизом «Рок равно молодость». На одной сцене выступили как сложившиеся коллективы так и те, кто только делает первые шаги в музыке. Ариана Булаева, участник фестиваля: «Публика очень зажигательная. Поддерживает, как может, на ошибки не смотрит. Мой коллектив просто шикарен! Само мероприятие — не могу подобрать слов!» Организаторы заверяют, «Солнечный рок-фест» не остановить. Его будут проводить каждый год при любых условиях.