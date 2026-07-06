Комсомольчанка Валентина Бадулина стала «Лучшим выпускником высшего образования»

Краевой конкурс прошёл в два этапа. В заочном этапе оценивали достижения участников. В очном баллы присуждали за участие в квизе. По итогам состязания выпускница Амурского гуманитарно-педагогического университета получила премию Гродекова в размере сто тысяч рублей. Валентина — председатель студенческого АмГПГУ. Ранее она становилась обладателем стипендии имени Макаренко.